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Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 09:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı ve çocuklarla telekonferans yaptığı videoya "E davetlere icabet etmek gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

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