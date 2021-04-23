Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı ve çocuklarla telekonferans yaptığı videoya "E davetlere icabet etmek gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ı kutladı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
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