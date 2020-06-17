Kılıçdaroğlu: Ortaklaşa hareket edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin ardından ilçe belediye başkanlarıyla da video konferans yoluyla gruplar halinde görüşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu ilk olarak Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan başkanlar ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye başkanları yaşadıkları en büyük sorunun koronavirüs salgını sürecinde belediye gelirlerinin azalması olduğunu dile getirdi. Başkanlar gelirlerin azalmasına bağlı olarak araç gereç yetersizliğinin yaşandığına dikkat çekti.
Bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu iktidarın bütün engellemelerine karşın CHP’li belediyelerin hiçbir bahaneye sığınmadan, fedakârca başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti. Kılıçdaroğlu başkanlara kaynak sorununun üstesinden gelmek için hayata geçirmek istedikleri bazı projelerde diğer belediyeler ile ortaklaşa hareket etmelerini önerdi ve “Genel merkez olarak yanınızdayız, siz de beldenizde yaşayan vatandaşın yanında olacaksınız” diye konuştu. l ANKARA
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