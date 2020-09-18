Kılıçdaroğlu talimat vermişti: CHP'li belediyelerden eğitim seferberliği
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet okuluna giden 3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internetin bulunmadığını, 754 bin 429 öğrencinin ise evlerinde televizyon bulunmadığını belirterek belediyelerin çalışma başlatmasını istemesinin ardından CHP harekete geçti.
CHP Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 249 belediyeye gönderilen yazıda, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okulların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını, girişlerinde maske ve hijyen kitlerinin dağıtılmasını ve belediyelerin imkanları ölçüsünde öğrencilere kırtasiye ve okula yardımcı eğitim setleri dağıtılması istenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet okuluna giden 3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internetin bulunmadığını, 754 bin 429 öğrencinin ise evlerinde televizyon bulunmadığını belirterek belediyelerin çalışma başlatmasını istemesinin ardından CHP harekete geçti.
CHP Genel Merkez Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun imzalı belediyelere gönderilen yazıda; gerekli imkanı bulunmayan öğrencilerin tespit edilerek tablet, televizyon, bilgisayar vb. malzemelerin temini için yardım kampanyası başlatmaları yönünde talimat iletildi.
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