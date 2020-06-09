Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'dan dikkat çeken selamlaşma

Özellikle üç milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesinden sonra karşılıklı sert suçlamalar yönelten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde bir araya geldiler.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı'nın düzenlenen törenle yemin etti. Yüce Divan salonunda düzenlenen törende liderler koronavirüse karşı maske taktı, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birer koltuk boş bırakılarak oturdu. Anayasa Mahkemesi’ne gelişinde AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı Şentop ile uzaktan elini göğsüne götürerek selamlaştı.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, 2019 yılında 43 bin başvuru yapıldığını, bunlardan 40 binin sonuçlandırıldığını belirtirken, “Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır” dedi. Arslan, AYM'nin verdiği kararların yüzde 51'inin adil yargılanma hakkında olduğuna dikkat çekti ve "Bu da adil yargılanma ile ilgili önemli bir mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor” diye konuştu.

Arslan, temel hak ve özgürlük vurgusu yaparken, özetle şunları söyledi:

"Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakları olduğunu düşünmemiz gerekir. Adaletin gözü bağlıdır. Tarafların kim olduğuna bakmadan adil yargılamada bulunur. Yargının tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Yargının bağımsızlığı anayasada çok net ifade edilmiştir. Terazi, kadim medeniyetlerde temel ölçülerden birisidir. Bu sayede kamu düzeni sağlanır. Adaleti sağlayan hukuk düzeni, toplum ve devlet için bir rahmettir. Hukuksuz kalan bir millet soluksuz kalan bir devlettir. İki tarafı keskin kılıç hukukun üstünlüğünü vurgular. Bu üç unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma sorunları ortadan kalacaktır."