Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte bugün bazı programlara katılacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 11:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşlikleriyle, bugün İBB tesislerini gezecek.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gezi programı şöyle:

16.00- Biometanizasyon Merkezi (İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesisleri sol yanı Işıklar Eyüpsultan)

16.45- Atatürk Kent Ormanı.


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