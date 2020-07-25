Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 18:55

Adaylık açıklamasında bunan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ise delegenin yüzde 5'ini oluşturan 68 imzayı toplayamadıkları için aday olamadılar.

1356 kayıtlı delegeden 1318'inin oy kullandığı kurultayda, 67 oy geçersiz sayılırken, Kılıçdaroğlu, geçerli 1251 oyun tamanını alarak genel başkan seçildi.

İLK AÇIKLAMA

Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" sözünü yenileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz ama hepimiz ikinci yüzyıla girerken bu beyannamenin altına imza attık. Tarihsel bir sorumluluğu hep beraber üstlendik. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedik. Biz yine çok ama çok önemli bir söz verdik. 2023'te cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında cumhuriyeti taçlandıracağız dedik.

Büyük bir umutla yola çıktık, birlikte yola çıktık birlikte mücadele edeceğiz. Biz söz verirken sadece kendi ülkemiz için söz vermedik. Bir şeyin daha altına imza attık. Bütün Orta doğu'yu savaş alanı olmaktan çıkarıp barış havzasına çevirme sözü verdik.

TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU

Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var. Bu coğrafyayı barış havzasına döndüreceğiz. Dolayısıyla bizim sözümüz sözdür. Barıştan yana olmayanlar iktidar oldu diye sadece cebini düşünenler, toplumu ayrıştırarak kendi iktidarlarını bir anlamda korumak isteyenler bize karşı çıkabilirler. Baskı yapabilirler.

Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim inancımızın özü 83 milyona hizmet etmektir. Oy verdiniz teşekkür ediyorum, verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım. Bu ülkenin huzuru için 24 saat çalışacağım.

Bu vaatlerimizi dostlarımızla birlikte yerine getireceğiz. Demokrasiden yana olan, işsiz olan herkese iş bulacağız diye vaatte bulunan, her ailede huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıkan herkesle birlikte yapacağız.

"BİRLİKTE OLMA ZAMANIDIR"

Birlikte olma zamanıdır. Ayrıştırmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız. Bizim siyaset anlayışımız asla böyle olmayacak. Bana verdiğiniz oyun sorumluluğunun farkındayım. Çalışacağım, mücadele edeceğim.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ"

Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Pandemi bize ağaca, suya muhtaç olduğumuzu öğretti. Gelecek çocuklarımıza güzel bir coğrafyayı sunmak zorundayız. Hep birlikte çalışacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Konuşmamda söylemiştim bu kurultay, sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızı değil Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'ya, Amerika'ya kadar herkesin büyük bir dikkatle izleyeceğini. Bizim görevimiz bu. Demokrasiyi güçlendireceğiz.

Bana verdiğiniz görev için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."