Kılıçdaroğlu'dan 'Erdoğan' ve 'MHP' detayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün yanı sıra siyasi parti genel başkanlarını telefonla arayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kılıçdaroğlu, AKP'den TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP'den kimseyi aramaması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı telefonla arayarak, Ramazan Bayramını kutladı.
Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP'den kimseyle görüşmemesi dikkat çekti.
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