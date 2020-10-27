Kılıçdaroğlu’na ‘Konak’ta 500 gün’ raporu
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Özel olarak gerçekleşen görüşmede Batur, Kılıçdaroğlu’na 500 günlük çalışmalarını anlatarak, seçim dönemi vaatlerinin yüzde 65’inin şimdiden tamamlandığını aktardı.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret ederek, geride bıraktığı 500 günlük hizmet döneminde yaptığı çalışmalarını ve yeni projelerini anlattı. Kılıçdaroğlu görüşmede, Konak Belediyesi’nin tarihi Kemer İstasyonu’nu bağımlılıkla mücadele merkezine dönüştürdüğü projesini çok beğenerek, diğer belediyelere örnek olabileceğini söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Başkan Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun makamında gerçekleşen özel görüşmede Batur’a, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Batur, 500 günlük hizmet döneminde yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini Kılıçdaroğlu’na aktardı. Pandemi dönemi nedeniyle çalışmaların yavaşlamasına karşın, seçim döneminde dile getirdiği vaatlerinin yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini Kılıçdaroğlu’yla paylaşan Batur, kalan yüzde 35’lik vaadi de en kısa sürede tamamlamaya kararlı olduğunu belirtti.
DAYANIŞMA VURGUSU
Kenti tüm kesimlerle işbirliği ve uyum içinde yöneterek, ilçede dayanışmayı yükselttiklerini vurgulayan Başkan Batur, özellikle pandemi döneminde dara düşen vatandaşlar için başlattıkları yardım kampanyalarının etkili olduğunu ve birçok yaranın, hayırseverlerin desteğiyle sarıldığını kaydetti. Konak’ta yılan hikâyesine dönen Gültepe planlarını, hem Konak Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinden, tüm partilerin oybirliğiyle geçirdiklerini anımsatan Batur, çalışmaların salgına rağmen ara verilmeden sürdürüldüğünü belirtti. Batur, Kılıçdaroğlu’na Beştepeler planlarının tamamlandığını ve yakında meclise getirileceğini de aktardı.
KONAK'TAN SELAM GÖTÜRDÜ
Konak’ın kalkınmasını hızlandıracak çalışmalar ve açılışına gün sayılan merkezlerle ilgili bilgileri de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na aktaran Batur, Konaklı apartman görevlilerinin selamını da iletti. Apartman görevlileriyle yaptığı toplantıların filmini Kılıçdaroğlu’na izleten Batur, sorunların çözülmesi noktasında destek olunduğunu da belirtti.
KILIÇDAROĞLU 'ÖRNEK PROJE' DEDİ
Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu da Başkan Batur’a Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve projelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin özellikle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) 5 yıllığına devraldığı, tarihi Kemer Tren İstasyonu’nu bağımlılıkla mücadele merkezine dönüştürdüğü çalışmalarını çok beğendiğini belirtti. Tarihi istasyonun, yakında açılışı yapılacak Konak Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ne (KOBAM) dönüştürülmesinin örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, projenin diğer belediyeler tarafından da uygulanabileceğini belirtti.
KONAK'IN DEĞİŞİMİNİ ANLATTI
Konak’ta sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na çalışmalarımızla ilgili detayları aktararak, Konak’ta başlayan değişim sürecini ve gelecek projelerimizi anlattım. Pandemi nedeniyle askıya aldığımız açılışları da yapmak istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızı da açılışlarımızda görmeyi umuyoruz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi