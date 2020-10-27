Kılıçdaroğlu’na ‘Konak’ta 500 gün’ raporu

27 Ekim 2020 Salı, 14:35

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret ederek, geride bıraktığı 500 günlük hizmet döneminde yaptığı çalışmalarını ve yeni projelerini anlattı. Kılıçdaroğlu görüşmede, Konak Belediyesi’nin tarihi Kemer İstasyonu’nu bağımlılıkla mücadele merkezine dönüştürdüğü projesini çok beğenerek, diğer belediyelere örnek olabileceğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Başkan Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun makamında gerçekleşen özel görüşmede Batur’a, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Batur, 500 günlük hizmet döneminde yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini Kılıçdaroğlu’na aktardı. Pandemi dönemi nedeniyle çalışmaların yavaşlamasına karşın, seçim döneminde dile getirdiği vaatlerinin yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini Kılıçdaroğlu’yla paylaşan Batur, kalan yüzde 35’lik vaadi de en kısa sürede tamamlamaya kararlı olduğunu belirtti.

DAYANIŞMA VURGUSU

Kenti tüm kesimlerle işbirliği ve uyum içinde yöneterek, ilçede dayanışmayı yükselttiklerini vurgulayan Başkan Batur, özellikle pandemi döneminde dara düşen vatandaşlar için başlattıkları yardım kampanyalarının etkili olduğunu ve birçok yaranın, hayırseverlerin desteğiyle sarıldığını kaydetti. Konak’ta yılan hikâyesine dönen Gültepe planlarını, hem Konak Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinden, tüm partilerin oybirliğiyle geçirdiklerini anımsatan Batur, çalışmaların salgına rağmen ara verilmeden sürdürüldüğünü belirtti. Batur, Kılıçdaroğlu’na Beştepeler planlarının tamamlandığını ve yakında meclise getirileceğini de aktardı.

KONAK'TAN SELAM GÖTÜRDÜ

Konak’ın kalkınmasını hızlandıracak çalışmalar ve açılışına gün sayılan merkezlerle ilgili bilgileri de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na aktaran Batur, Konaklı apartman görevlilerinin selamını da iletti. Apartman görevlileriyle yaptığı toplantıların filmini Kılıçdaroğlu’na izleten Batur, sorunların çözülmesi noktasında destek olunduğunu da belirtti.

KILIÇDAROĞLU 'ÖRNEK PROJE' DEDİ

Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu da Başkan Batur’a Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve projelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin özellikle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) 5 yıllığına devraldığı, tarihi Kemer Tren İstasyonu’nu bağımlılıkla mücadele merkezine dönüştürdüğü çalışmalarını çok beğendiğini belirtti. Tarihi istasyonun, yakında açılışı yapılacak Konak Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ne (KOBAM) dönüştürülmesinin örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, projenin diğer belediyeler tarafından da uygulanabileceğini belirtti.

KONAK'IN DEĞİŞİMİNİ ANLATTI

Konak’ta sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na çalışmalarımızla ilgili detayları aktararak, Konak’ta başlayan değişim sürecini ve gelecek projelerimizi anlattım. Pandemi nedeniyle askıya aldığımız açılışları da yapmak istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızı da açılışlarımızda görmeyi umuyoruz” diye konuştu.