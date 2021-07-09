Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' videosu: Tatlı bir yorgunlukla son bulacak

09 Temmuz 2021 Cuma, 23:09

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dört yıl önce başlattığı "Adalet Yürüyüşü'nde 25 günde 429 kilometre yürüyerek İstanbul’a ulaşmıştı. Kılıçdaroğlu, İstanbul’a girdiği günün 4. yıldönümünde, videolu bir mesaj paylaştı.

Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşten görüntüler ve adalet isteklerine ilişkin sözlü mesajların yer aldığı videoyu şu açıklamayla paylaştı:

"TATLI BİR YORGUNLUKLA SON BULACAK"

4 yıl önce bugün İstanbul’da, milyonlarla Adalet Mitingi’nde buluştuk. Adalet yürüyüşü Ankara’da başladı ama İstanbul’da bitmedi. Ne zaman ki bu iktidarı tarihin tozlu sayfalarına atıp, adalet reformlarımıza başlayacağız, o gün bu kutlu yürüyüş, tatlı bir yorgunlukla son bulacak.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video: