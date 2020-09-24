Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için adaylık açıklaması

24 Eylül 2020 Perşembe, 09:14

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti "Bunu istiyorum ben. Ekrem Bey de başarılı olacak Mansur Bey de başarılı olacak. Onların başarı çıtasını izliyoruz, diğer büyükşehir belediye başkanlarımızın da başarı çıtasını yakından izliyoruz."

"ONLAR NE KADAR BAŞARILI OLURSA BEN O KADAR GURUR DUYARIM"

Kimi kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesinin Kılıçdaroğlu'nun isminden yüksek çıktığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O arkadaşların belirlenmesinde, aday olmasında benim emeğim vardır ve dolayısıyla partilerimizin emeği vardır. Onlar ne kadar başarılı olursa ben o kadar gurur duyarım." dedi.