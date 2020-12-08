Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" ifadelerini kullandı.
Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Nevşin Mengü’yle Ana Haber’e bağlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Kılıçdaroğlu görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olmaz. Biz bir ittifak oluşturduk. Adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefimde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerden yola çıkarız meseleyi kişilere indirmek yanlıştır. Olay cumhurbaşkanlığı olayı değildir, Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir."
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