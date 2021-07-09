Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye sert sözler: İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Hükümeti'ne, "İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 17:08
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye sert sözler: İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi!
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Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarına yönelik sert ifadeler kullandı.

"SOMA’YA EZİYET ETMEYİ BIRAKIN!"

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!


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