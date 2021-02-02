Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın

02 Şubat 2021 Salı, 23:57

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir video mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Melih Bulu'yu 'kayyum' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor" dedi.

Öğrencilerin ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin" çağrısında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

''Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin.''