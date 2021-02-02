Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP'li rektör Melih Bulu'ya yönelik protesto eylemlerine ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" diyerek çağrıda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir video mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Melih Bulu'yu 'kayyum' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor" dedi.
Öğrencilerin ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin" çağrısında bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajının tamamı şöyle:
''Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin.''
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Partiden ayrılan artık zor döner
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Boğaziçililere destek veren siyasilere hakaret etti
- İzmir'deki selde yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi
Video Haberler
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
- İzmir'deki selde damat öldü, kayınpeder kayıp
- Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Partiden ayrılan artık zor döner
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Boğaziçililere destek veren siyasilere hakaret etti
- İzmir'deki selde yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi