Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu hakkında ilk yorum

11 Şubat 2021 Perşembe, 17:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Elbette memnuniyet verici. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü zaten bu facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde Sayın Berberoğlu, beraat ile müebbet arasında yargılandı. Düşünün bazı mahkemeler beraat bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Düşünün nasıl bir yargı. Nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme! Politik gücü de görüyoruz burada, ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldi. Mutluyum sevinçliyim. Ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenekte oluşturdu aslında bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir olay. Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması Anayasa Mahkemesi’nin tekrar toplanması ve TBMM’ye Adalet Bakanlığı’na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi. Ve Anayasa Mahkemesi’nin özel olarak ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının sadece yargıyı değil parlamentoyu idare makamlarını bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi. Ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı, Türkiye böyle bir süreci, Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı."





