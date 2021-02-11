Mahkemenin Berberoğlu kararı genel kurula geliyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına yönelik karar verdiği CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop meclisteki grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı. Buna göre meclis başkanlığı tezkeresi olarak konunun genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verildi. Genel kurul, Berberoğlu ile ilgili olarak milletvekilliğinin yeniden verilmesine karar verdi...

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 14:32
Mahkemenin Berberoğlu kararı genel kurula geliyor
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası konunun Genel Kurul bilgisine sunulmasına karar verildi. Buna göre başkanlık tezkeresi Genel Kurul'da okundu. Tezkerenin okunmasının ardından, Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı. 

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