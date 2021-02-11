Mahkemenin Berberoğlu kararı genel kurula geliyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:32

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası konunun Genel Kurul bilgisine sunulmasına karar verildi. Buna göre başkanlık tezkeresi Genel Kurul'da okundu. Tezkerenin okunmasının ardından, Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

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