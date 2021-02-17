Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beş kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beş kuruşluk tazminat davası açıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2021 Çarşamba, 18:37
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beş kuruşluk dava
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Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugünkü konuşmasındaki ağır ithamlar nedeniyle beş kuruşluk tazminat davası açıyor. Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" ifadelerini sarf etmişti. 

Dava dilekçesinin yarın ya da cuma günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na sunulması bekleniyor. 

''YİNE 5 PARALIK DAVA AÇIYORUZ''

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince,  ‘Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır’ eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız” dedi.


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