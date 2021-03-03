Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz" sözleri nedeniyle '5 paralık' dava açtıklarını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta partisinin frup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti'yi hedef alarak "Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaretleri nedeniyle '5 paralık' dava açtıklarını duyurdu.
Çelik şu ifadelerin kullandı:
"Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında;
Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği,
“Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri nedeniyle
Bugün, yine 5 Paralık dava açtık!
@kilicdarogluk’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!.."
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