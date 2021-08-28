Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sakın aklından bile geçirme, sakın!

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına yeni bir zam yapılacağı konusunda duyumlar aldıklarını belirterek iktidarı uyardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip şu ifadeleri kullandı:

"Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!

Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız."