Kılıçdaroğlu'ndan fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:,
#Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için.
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