Kılıçdaroğlu'ndan Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntülerine tepki
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’ndeki restorasyona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'nin içinde yürütülen inşaat çalışması görüntülerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin!" ifadelerini kullandı.
Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 12, 2020
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