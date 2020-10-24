Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:29

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda "COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.



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