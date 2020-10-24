Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs testi pozitifi çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda "COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2020
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