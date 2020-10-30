Kılıçdaroğlu'ndan İzmir depremi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:53
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için" ifadelerini kullandı.


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