Kılıçdaroğlu'ndan İzmir depremi açıklaması

30 Ekim 2020 Cuma, 15:53

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için" ifadelerini kullandı.