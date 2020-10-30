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İzmir'deki deprem anı kameraya böyle yansıdı

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:17


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