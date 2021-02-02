Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir' paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir’de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun #İzmir"
İzmir’de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun #İzmir— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 2, 2021
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