Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir' paylaşımı

02 Şubat 2021 Salı, 16:25

Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun #İzmir"



