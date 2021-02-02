Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir' paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 16:25
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Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun #İzmir"



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