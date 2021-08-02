Kılıçdaroğlu'ndan Karagül'e tazminat davası

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül hakkında tazminat davası açtı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İbrahim Karagül ile ilgili şikayet dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini ifade etti.

Çelik açıklamasında, Karagül'ün "İftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediğini öne sürdü. Açıklamada ayrıca, Karagül hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldığını belirtti.

1- İftira,

2- Hakaret

3- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik

Suçlarını işleyen,



İbrahim Karagül isimli densiz hakkında;



hazırladığımız şikayet dilekçemizi Ankara C. Başsavcılığına verdik!



Ayrıca 100.000 ?’lik manevi tazminat davası açtık!



Peşini bırakmayacağız!..@kilicdarogluk — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) August 2, 2021

NE OLMUŞTU?

İbrahim Karagül, Twitter’da "CHP'nin PKK ile hareket ettiğini" ifade eden paylaşımında "Kılıçdaroğlu'nun milli güvenlik meselesi" olduğunu iddia etmişti.

Karagül, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!" demişti.