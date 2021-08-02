Kılıçdaroğlu'ndan Karagül'e tazminat davası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül hakkında tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül hakkında tazminat davası açtı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İbrahim Karagül ile ilgili şikayet dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini ifade etti.
Çelik açıklamasında, Karagül'ün "İftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediğini öne sürdü. Açıklamada ayrıca, Karagül hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldığını belirtti.
1- İftira,— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) August 2, 2021
2- Hakaret
3- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik
Suçlarını işleyen,
İbrahim Karagül isimli densiz hakkında;
hazırladığımız şikayet dilekçemizi Ankara C. Başsavcılığına verdik!
Ayrıca 100.000 ?’lik manevi tazminat davası açtık!
Peşini bırakmayacağız!..@kilicdarogluk
NE OLMUŞTU?
İbrahim Karagül, Twitter’da "CHP'nin PKK ile hareket ettiğini" ifade eden paylaşımında "Kılıçdaroğlu'nun milli güvenlik meselesi" olduğunu iddia etmişti.
Karagül, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!" demişti.
Video Haberler
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- O gece neler oldu öyle?
- İşte son seçim anketi
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- 'Ziraat International'a soruşturma başlatıldı'