Dilipak-Karagül davasında yeni gelişme
Abdurrahman Dilipak, İbrahim Karagül arasındaki kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık soruşturma başlattı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül’ün iddiaları üzerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak için yeni bir gelişme yaşandı.
Karagül’ün kendisine yönelik "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum” sözleri üzerine harekete geçen Dilipak’ın suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı.
DİLİPAK VE AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilipak’ın avukatı Faruk Keleştimur, “Dilipak’ı dış mihraklar üzerinden itham edenler için iddialarını ispat sadedinde ellerindeki belge/bilgi'leri bu esas numarası üzerinden dosyaya ibraz edebilir” dedi.
Dilipak ise açıklamasında, “Kimsenin, Media mensuplarının ‘Media tetikçiliği’ ile kişilerin şeref ve haysiyeti ile oynamaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
En Çok Okunan Haberler
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum
- Feyzioğlu'ndan Konya'daki katliam üzerine açıklama
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- Barış Atay'dan Cem Seymen'e çok sert tepki