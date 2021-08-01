Dilipak-Karagül davasında yeni gelişme

01 Ağustos 2021 Pazar, 09:13

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül’ün iddiaları üzerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak için yeni bir gelişme yaşandı.

Karagül’ün kendisine yönelik "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum” sözleri üzerine harekete geçen Dilipak’ın suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı.

DİLİPAK VE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilipak’ın avukatı Faruk Keleştimur, “Dilipak’ı dış mihraklar üzerinden itham edenler için iddialarını ispat sadedinde ellerindeki belge/bilgi'leri bu esas numarası üzerinden dosyaya ibraz edebilir” dedi.

Dilipak ise açıklamasında, “Kimsenin, Media mensuplarının ‘Media tetikçiliği’ ile kişilerin şeref ve haysiyeti ile oynamaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.