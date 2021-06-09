AKP'li yazarlar Dilipak ile Karagül mahkemelik oldu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:38

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisine yönelik "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum" diyen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'le yaşadığı tartışmanın ardından, başsavcılığa kendisi aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Dilipak, dava dilekçesinde Karagül’ü iddialarını ispat etmesini istedi, konunun MİT ve emniyetten araştırılması, adı geçen Ahmet Taşgetiren'in de incelenmesini talep etti.

Karagül’ün daha önce Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olması dolayısı ile gazete arşivinde Dilipak aleyhine bilgi ve belge varsa onların da savcılığa celbi için gazetenin bağlı olduğu grubun yönetim kurulu başkanı ve CEO’sunun tanık olarak dinlenmesi de talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftalarda açılışı yapılan Taksim'deki camiyle alakalı bir haberdeki "Camide diğer semavi dinler için de ibadet alanlarının bulunduğu" ifadesine dikkat çekerek "Bu ne anlama geliyor?" diye yazmıştı.

Dilipak'ın paylaşımına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül tepki gösterirken "Şimdi de Taksim Camii'ne çamur atmaya başlamış... Hem de bir yalan haber üzerinden. BAE, Dubai, Bin Zayed ekseninde bir konumlanma işaretleri alıyorum" demişti.

Karagül'e yanıt veren Dilipak da isim vermeden "Birileri kendi havuz medyalarında çıkan habere ses çıkartmıyor. Bu nedir diye sormayı saldırı bahanesi sayanları Allah'a ve adalete havale ediyorum" yazmıştı.