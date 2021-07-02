Kılıçdaroğlu'ndan Madımak katliamı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak katliamının 28. yıl dönümü mesajında, "Aslında bu katliam tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu ve maalesef bu iltihaplar bugün bile temizlenmiş değil. Bunun gibi büyük trajedilerin üstesinden gelmenin tek yolu halk olarak bir araya gelmek ve hep birlikte 'artık kimse bunu bize yapamayacak' dememizden geçiyor. İşte o zaman bu enkazın ateşi sönecek ve dumanı dahi tütmeyecek” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 28 yıl önce Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan katliamda yaşamını yitirenleri, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla andı.
Kılıçdaroğlu’nun, "Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
"Madımak'ın ateşi 28 yıldır sönmüyor. 35 kişi katledildi. Aydınlarımızı, sanatçılarımızı, otel görevlerimizi kaybettik. Yıllar geçiyor ama bu enkazı kimse yerinden kaldırmıyor ve yıllar geçtikçe Asım Bezirci'yi, Nesimi Çimen'i, Muhlis Akarsu'yu, Metin Altıok'u, Hasret Gültekin'i daha da çok özlüyoruz, özlüyorum. Aslında bu katliam tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu ve maalesef bu iltihaplar bugün bile temizlenmiş değil. Bunun gibi büyük trajedilerin üstesinden gelmenin tek yolu halk olarak bir araya gelmek ve hep birlikte 'artık kimse bunu bize yapamayacak' dememizden geçiyor. İşte o zaman bu enkazın ateşi sönecek ve dumanı dahi tütmeyecek. Kendimi her sene 2 Temmuz'da o otelde, o kabusun içinde yeniden buluyorum. Bu sönmeyen, söndürülemeyen ateş; acımasız hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları yaratmaya devam ediyor. Hayatlarımızı ve toplumumuzu yeniden inşa etmeye başlayabilmemiz için ülkemizin bu gibi trajedilerden kurtulması gerekiyor. Bunun için bu felaketin kayıp temellerini tümüyle ortaya çıkarmamız ve onlarla yüzleşmemiz ve 'bir daha asla' demeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu da milletçe el ele yapmamız gerekiyor. Yapamazsak ileride bizim torunlarımız bizi yargılayacak sevgili halkım. Nasıl bugün geçmişinde sorun yaşamış ülkelerin gençleri, kendi atalarını yargıladıkları, eleştirdikleri gibi bizi de torunlarımız eleştirecek. 'Buna nasıl izin vermişler, nasıl bununla yüzleşmemişler' diyecekler. Onlara yük olarak bu mirası bırakamayız. Müze yapmamız ve yüzleşmemiz zaten bizim görevimiz. Gelecek nesillere daha güzel Türkiye, daha demokrat Türkiye, farklılıkları seven Türkiye bırakmamız bizim sorumluluğumuz.
Sevgili halkım, sevgili gençler, bir kez daha bu felakette hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor… pic.twitter.com/XFddQlnxUL— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 2, 2021
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