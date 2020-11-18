Kılıçdaroğlu'ndan mafya lideri Çakıcı'ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANKA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 11:43
Kılıçdaroğlu'ndan mafya lideri Çakıcı'ya suç duyurusu
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Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan ve hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden bir mektup paylaşması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Avukat Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!”



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