Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya sert tepki

17 Kasım 2020 Salı, 21:48

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, bugünkü grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden bir mesaj paylaştı.

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çakıcı, "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır tehditlerine çok sayıda isim tepki gösterdi.

'HERKES, HADDİNİ BİLECEK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Susurluk'ta deşifre olan mafya-siyaset ilişkisine derin devletin yeniden ihtiyaç duyduğu açık. Biz, bir mafyanın tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek'' ifadelerini kullandı.



'BAŞTA ÜLKEYİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞUDUR'

Muharrem İnce, ''Organize suç örgütü liderinin Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına hakaret edip tehdit ettiği bir ülkede yer yerinden oynamalıdır. Devlet çökerse, hukuk yok olursa çeteler konuşur. Buna tepki göstermek demokrasi mücadelesinin gereğidir ve başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğudur'' ifadelerini kullandı.

'ÇAKICI DENEN HAPİSHANE KAÇKINI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ''Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş. Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi mafya çiftliğine çeviren Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'dur. O adamla(!) ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır'' diye tepki gösterdi.

'İŞ BAŞA DÜŞERSE BİZ KENDİMİZİ KORURUZ'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Bir mafya bozuntusu CHP Genel Başkanı’nı ağza alınmayacak hakaretlerle tehdit ediyor ve devlet çaresizce izliyorsa devlet çökmüş demektir... Bu tehdit bizden önce Erdoğan ve Soylu’ya yapıldı... İş başa düşerse biz kendimizi koruruz... Devlet çökmüşse kurduğumuz devleti de koruruz'' dedi.