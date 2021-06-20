Kılıçdaroğlu'ndan örgüt içi çekişmelere uyarı: Kavga eden kapı önüne

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kurumlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, “Siyaset, provokasyona kapıları kapamalı. En büyük görev de iktidar sahiplerine düşüyor” uyarısında bulundu. CHP örgütüne de seslenen Kılıçdaroğlu, “Sürekli birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde rüşvet alan büyükelçilerin geri çağrılacağını belirtti.

Gaziantep’te CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Çalıştayın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep’e yönelik mesajlar vererek, “Başkanlarımız Gaziantep’i gezdiler. Bir dönüşüm, bir değişim, kabul var” dedi. Önce HDP İzmir il binasına sonrasında da AKP Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırılara değinen Kılıçdaroğlu, “Saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin, hizmetlerin yarışmasıdır. Bu yarış, Türkiye’yi aydınlığa çıkarır, barış ortamı sağlar. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açar” ifadelerini kullandı.

Kendi partisine yönelik özeleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Antep nüfusu artıyor ama bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat kimde? Anteplilerde değil. Eksiklik, yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Gün hizmet, çalışma günüdür. Bizim 2 milletvekilimiz var. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi, Celal Doğan gibi bir efsane vardı. Ne oldu da Gaziantep bu hale geldi? Hizmet yarışı olacak burada. Sorun değil, hizmet üretmeliyiz. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.”

YAPILACAK İLK İŞLER

İktidara geldiklerinde yapacaklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dostlarımızla beraber ilk yapacağımız iş, TBMM’ye birinci hafta içinde ‘Siyasi Ahlak Yasası’nı sevk etmektir. İlk bir hafta içinde rüşvetçi büyükelçilerin tamamını Türkiye’ye geri çağıracağız. İlk bir hafta içinde ensafın bankalardan çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçilerin de faizlerini sileceğiz. İktidarımızın ilk 6 ayında Türkiye’de herkes çok büyük bir değişim görecek.”

Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıtı, Mavikent Sanayi Sitesi, Gaziantep Şehitler Abidesi, Bakırcılar Çarşısı ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinden Karayılan’ın gömütünü de ziyaret etti. Bakırcılar Çarşısı’ndaki bir esnafın, “Bu yük çekilmez. Bu enkazı devralırsanız, Allah yardımcınız olsun”, bir başka esnafın da “Başkanım, ben salgında dükkânımı kapattım” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Halledeceğiz” yanıtını verdi.