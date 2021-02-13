Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi, yakından izliyoruz

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:44

Erken seçim hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Seçim konusunda biz de çalışıyoruz. Erdoğan çalışıyor ama biz duruyor değiliz. İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi zaten biz onları yakından izliyoruz. Bir seçim hazırlığı düşünebilirler ama şu aşamada bir seçimin artı getirmeyeceğini Erdoğan da biliyor” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘uzay’ hamlesi hakkında ise, “Ay’a gidiyorlarsa gitsinler. Ay’a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay’a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim” diye konuştu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir ve Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

BIDEN’CI DEĞİL TÜRKİYE’CİYİM

Ben Biden’cı değil, Türkiyeci’yim. Biden’in seçim kampanyasına destek vermek için insan gönderenler bunlar değil mi? Biden’in önünde takla atmaya hazır olanlar da bunlar. ABD’ye gidip farklı konuşup Türkiye’de farklı konuşanlar bunlar. S-400’lerde Girit Modeli diye arayışa giren bunlar. Kim Biden’cı? Biz, Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz ve her ülkeye saygı gösteriyoruz.

"KURUCU" İFADESİ

Anayasa’yı değiştireceklerini söylüyorlar. MHP ile beraber yapacaklarını söylediler. Oturun bir Anayasa değişikliği yapın bakalım. Meclis orada. Neyi öngörüyorsanız yaparsınız. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince onlar kendilerine göre başka bir şey diyorlar. Üstelik bu Anayasa değişikliği için de “kurucu” ifadesini kullanıyorlar. Geriye dönmek istiyorlar bir anlamda. Ne olursa olsun AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda ciddi sorunlar var, Türkiye meşgul ediliyor.

AYDINLARDAN RİCA EDİYORUM

Bu ülkenin bütün aydınlarından bir şey rica ediyorum. “Erdoğan’ın ortaya attığı gündem üzerinde yorum yapmaya bile değmez” derlerse en güzelini yapmış olurlar. Bu konuda bir ajandası bile yok aslında iktidarın. Birisi diyor ki “Şu konuyu söylersen bu konu tartışılır.” Ben Anayasa konusuna da hiç girmedim. Girmek de istemiyorum. “Anayasa yapacağız” diyorsanız MHP ile yan yanasınız demektir, buyurun yapın. Yönetim yeteneğini kaybeden ve dağılan bir siyasi iktidarın bu ülkeye getireceği hiçbir yarar yoktur. Şu ana kadar özellikle, “Şahsım rejimi” diye tanımladığımız süreçten itibaren, tüm yetkilerin Erdoğan’a verildiği tarihten itibaren Türkiye, ekonomik ve siyasal olarak, eğitimde de geriye gitmiştir. O kadar ki Akdeniz’de uluslararası sularda bizim bir gemimizde arama yapılacak. Dört saat Türkiye’de yetkili bulunamayacak. Hiçbir bakanlığın yetkisi yok. Bütün güç bir kişide toplandı. Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı… Yok aslında.

LAİKLİK İLKESİ TARTIŞMALARI

Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum. Bu, Erdoğan ya da Devlet Bahçeli tarafından dillendirilmiş değil. Önemli olan bunun onlar tarafından dillendirilmesi. İkisi “Anayasa değişikliği gerekiyor” diyorlar, otursunlar yapsınlar. Daha önceki değişiklikleri kendi partilerinin mutfağında yapmadılar mı, yaptılar. Şimdi bunu parlamentodan geçirecek çoğunlukları yok. Ne yapacaklar? Belki daha sonra milletvekili transferi yapmayı düşünebilirler. Ahlakını yitirmiş bir anlayış, bu tür ahlaksızlıklara da başvurabilir.

"ERDOĞAN, ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYOR"

Erdoğan, artık Türkiye’yi yönetemiyor. Acaba yerimi nasıl korurum, arayışı içinde. Aslında nasıl yerimde kalırım, öyle düzenlemeler yapayım ki seçim sonucunda ben yerimde kalabileyim, koltuğumu koruyabileyim, düşüncesi tam olarak. Makam hırsına kapılan ve makamını korumak için çaba harcayanlar, ülkenin sorunlarını zaten görmezler. Erdoğan, makam hırsı içerisinde bir sürü değişiklikler, bir sürü düzenlemeler yapıyor, yapmak isteyebilir, bunlardan bazıları anayasa çerçevesinde bazıları siyasi partiler, bazıları başka çerçevede olabilir ama Erdoğan’ın bu saatten sonra Türkiye’ye verebileceği hiçbir şeyi yok. Ne yaparsa yapsın. Erken seçim de konuşuluyor. Erdoğan, kazanabileceğini düşünse derhal seçim yapar.

Seçim konusunda biz de çalışıyoruz. Erdoğan çalışıyor ama biz duruyor değiliz. İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi zaten biz onları yakından izliyoruz. Bir seçim hazırlığı düşünebilirler ama şu aşamada bir seçimin artı getirmeyeceğini Erdoğan da biliyor.