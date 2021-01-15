Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a, Uğuroğlu'na ve Hatipoğlu'na geçmiş olsun telefonu

15 Ocak 2021 Cuma, 15:30

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'nu telefonla aradı.

Sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

SALDIRILARI KINADI

Sosyal medya hesabından da saldırıları kınayan Kılıçdaroğlu, "Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!" ifadelerini kullandı.