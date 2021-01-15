Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a, Uğuroğlu'na ve Hatipoğlu'na geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'nu telefonlara arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıların sistematik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'nu telefonla aradı.
Sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
SALDIRILARI KINADI
Sosyal medya hesabından da saldırıları kınayan Kılıçdaroğlu, "Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2021
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