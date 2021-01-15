Özdağ'a saldırıya siyasilerden sert tepki

15 Ocak 2021 Cuma, 15:09

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Özdağ hastanede tedavi altına alındı.

Siyasiler, Özdağ’a yapılan saldırıya çok sert tepki gösterdi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti hedef alan bu saldırının failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da tepkisi şu sözlerle dile getirdi:

“Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı telefonla aradığı belirtildi.

Özdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SALDIRILARA TEPKİ

İmamoğlu sosyal medyua hesabından Özdağ ve Uğuroğlu'na yönelik saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu. İmamoğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na yönelik saldırıları kınıyorum; geçmiş olsun, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na yönelik saldırıları kınıyorum; geçmiş olsun, acil şifalar dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 15, 2021

CHP Grup Başkanveli Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının failleri derhal bulunmalıdır. Bir gruba egemen olan ötekileştirici hedef gösterici eski siyaset dili şiddete teşvik etmektedir. Bu dil terk edilmek zorundadır.”

BÜLENT ARINÇ: HEDEF GÖSTERENLER DE KİM OLURSA OLSUN YARGILANMALI

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıdan büyük üzüntü ve endişe duyduğunu dile getirdi.

Arınç’ın paylaşımı şu şekilde:

“Değerli dostum Manisa eski milletvekili ve halen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın cuma namazına giderken evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasından büyük üzüntü ve endişe duydum. Sayın Özdağ başından ve kollarından ciddi yaralar almıştır. Halen hastane acil serviste tedavisi devam etmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak bu gözü dönmüş saldırganların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezalara çarptırılmasını bekliyorum. Aynı şekilde bu kişileri suça azmettiren ve hedef gösterenlerin de sıfatları konumları isimleri kim olursa olsun asli failler gibi yargılanması gerekir. Selçuk Özdağ bu tür insanların hedef gösterdiği siyasetçilerden sadece birisidir. Allah ülkemizi, siyasetçilerimizi ve tüm masum insanları kötülerin şerrinden korusun.”

Özdağ’a tepkilerden bazıları: