Hatipoğlu, Uğuroğlu, Özdağ... 24 saat içinde organize saldırılar

15 Ocak 2021 Cuma, 15:54

Türkiye'nin gündemine yeni yılın ilk ayında, muhalif isimlere yönelik birbiri ardına gelen fiziki saldırılar yerleşti.

Kimliği belirsiz gruplarla gerçekleştirilen saldırıların ilk hedefi KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu oldu. Akşam üzeri evine girmek üzereyken maskeli kişilerce saldırıya uğradığını söyleyen Hatipoğlu, "Şükürler olsun, sağlık durumum iyi, evimde dinleniyorum. Gerekli şikayetleri yaptım, hukuki süreci takip ediyorum. Türkiye’de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler olduğunu ise merak ediyorum" dedi. Hatipoğlu'na saldıran kişilerin kaçarken, "Konuştuklarına dikkat et" dediği öğrenildi.

Bugün de bir açıklama yapan Hatipoğlu, saldırıya ilişkin, "Yaptıkları saldırıyı bile üstlenemeyen alçaklar, yurt dışında yaşayan, avukatlığını yaptığım bir kadını azmettirici olarak gösteriyor. Buna inanları da dümen tutuyorlar. 40 yaşındayım, yazgımda ne varsa onu yaşarım, nefesimi siz değil, Huda alır, şerrinizden de ona sığınırım." dedi.

Ankara'da yapılan ikinci saldırının hedefi ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ oldu. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı. Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya ilişkin "Ülkedeki olumlu, olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" derken, Hükümet'ten açıklama beklediklerini vurguladı.

Olay için Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.



Faili henüz belirsiz bir diğer saldırı da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na düzenlendi.

Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtilirken, Emniyet'te ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeniçağ’ın haberine göre; Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Gelecek Partili Selçuk Özdağ ile Orhan Uğuroğlu'na saldıranların aynı kişiler olduğu iddia edildi.

Emniyet yetkilileri, Uğuroğlu’nun evinin karşısındaki dükkandaki kamera görüntülerinden şahısları tespit etti.