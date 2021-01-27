Kılıçdaroğlu'ndan SGK çağrısı: Baştan sona inceleyin

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni (TÜRMOB) ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu “Ekonomide derin bir kriz, buhrana dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

SGK için de çağrıda bulunan Kılıçaroğlu, "Benim orada verdiğim mücadeleler tarihin yazdığı not defterinde duruyor. Ama bugün çok daha büyük açıklar var. Gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"SGK’NİN TARİHÇESİNİ BAŞTAN SONA İNCELEYİN"

“Siz ekonomiyi kayda alan kişilersiniz. Ekonominin kayda alınması devletin sağlıklı veri üretmesinin temel yorumudur. Sizin yapacağınız her çalışma değerlidir” diyen Kılıçdaroğlu, TÜRMOB’un Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ‘masaya yatırmasını’ rica ettiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“SGK’nin tarihçesini baştan sona inceleyiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarihsel süreç içinde hangi açmazlarla karşılaştığını kayda alınız. SGK’nin nasıl ayakta kalacağının önerilerini ortaya koymanız lazım. Eski bir SGK başkanı olarak istiyorum. Benim orada verdiğim mücadeleler tarihin yazdığı not defterinde duruyor. Ama bugün çok daha büyük açıklar var. Gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor."

"KAYNAKLARI TEFECİLERE VERİRSENİZ ÇÖZÜM ÜRETEMEZSİNİZ"

İktidarın ekonomideki kötü gidişata çözüm üretemediğini belirten CHP Lideri şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim ve istihdam endeksli bir ekonomi aynı zamanda işsizliği çözen bir ekonomidir.Ekonomide dışa bağımlılık ciddi bir sorun. Eğer dışarıdan dayatılan faiz içeride kabul edilmiyorsa para gelmiyor, dayatmaya teslim olup faiz yükseltiliyor. Faizi düşürünce dolar ve döviz yükseliyor. İki açmaz arasında kalan iktidar çözüm üretemiyor. Yurt dışına ödenen faizler olağanüstü rakamlara ulaşmış vaziyette. Eğer siz yarattığınız kaynakları bir avuç tefeciye verirseniz çözüm üretemezsiniz. Fatura, düşük gelirlilere çıkıyor. Yüksek gelirlilerde zaten bir sorun yok. Dövizle ihale alanlarda bir sorun yok. Parası olup devlete yüksek faizle borç verende sorun yok. Sorun esnafta, işçide, işsizde… Bu toplumsal huzursuzluğa yol açar."