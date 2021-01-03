Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için çağrı: Gelin o parayı kullanalım

03 Ocak 2021 Pazar, 20:45

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Sosyal medyada başlatılan kampanyada, "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" talebi dile getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çağrıda bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kampanyayla ilgili paylaşımı şöyle:

''SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ? SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!"