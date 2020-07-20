Kılıçdaroğlu'ndan Suruç Katliamı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri andı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:29
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bundan 5 yıl önce Suruç'ta alçakça katledilen gençlerimizi rahmetle anıyorum. Suruç Katliamı’nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçek bir hukuksal süreç işletilmesi insanlığın ortak talebidir” ifadesini kullandı.


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