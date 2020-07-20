Kılıçdaroğlu'ndan Suruç Katliamı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bundan 5 yıl önce Suruç'ta alçakça katledilen gençlerimizi rahmetle anıyorum. Suruç Katliamı’nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçek bir hukuksal süreç işletilmesi insanlığın ortak talebidir” ifadesini kullandı.
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