Kılıçdaroğlu'ndan Suruç Katliamı mesajı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:29

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bundan 5 yıl önce Suruç'ta alçakça katledilen gençlerimizi rahmetle anıyorum. Suruç Katliamı’nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçek bir hukuksal süreç işletilmesi insanlığın ortak talebidir” ifadesini kullandı.