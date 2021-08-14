Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! "Benim için hüzün dolu bir gün…" sözleriyle paylaştı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:34

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Teyzem Fecire Işık'ı son yolculuğuna uğurladık" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ardından anne ve babamın mezarını ziyaret ettim" bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Bugün benim için hüzün dolu bir gün… Teyzem Fecire Işık'ı son yolculuğuna uğurladık. Ardından anne ve babamın mezarını ziyaret ettim. Şimdi Sinop yolundayız, sel felaketinden etkilenen milletimizin yanında olacağız.