Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’e barodan kovuşturma

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Çelik, “Avukatın iddia ve savunma dokunulmazlığı vardır. Buna rağmen hakkımda iki ayrı dava açılmıştı. Ankara Barosu, bu davalardan mahkûm olmadığım halde başvuru üzerine disiplin kovuşturması açıyor. Avukatın savunma hakkının yanında olması gereken baronun böyle bir hukuksuzluğa girmesi üzücü” değerlendirmesini yaptı.

Avukat Celal Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na açtığı iki ayrı davada yaptığı savunma nedeniyle yargılandığını, Ankara Barosu’nun da aynı davalar üzerine, henüz karar çıkmadan, davalar sonuçlanmadan, hakkında disiplin kovuşturması başlattığını” belirtti.

‘SORUŞTURMA ÜZÜCÜ’

Çelik, Cumhuriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘yolsuzluk’ özelinde yaptığı eleştirilere çok sayıda dava açıldı. Erdoğan’ın avukatları, ‘Bunlar iftiradır, Cumhurbaşkanı’nın kişisel hakları zarar gördü, tazminat istiyoruz’ dediler. Bu davalardan ikisinde yazdığım, tamamı delillere ve doğru olgulara dayanan iki savunma dilekçesinden dolayı Sayın Erdoğan’ın avukatları, savcılığa başvurdu. Savcılığın soruşturma başlattığı dönemde, ‘Dava açılmasını tercih ederim. Bu sayede müvekkilimin sözlerinin doğru olduğunu ispat etme hakkında sahip olacağım’ demiştim. Nitekim savcılık, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘avukatlık görevini kötüye kullanma’ gerekçeleriyle dava açtı. Bu sayede yolsuzluk iddialarına ilişkin tapelere bilirkişi incelemesi yapılmasını sağladık.”

Baronun açtığı soruşturmaya tepki gösteren Çelik, “10 gün içinde savunma yapmamı bekliyorlar. Barodan beklenen avukatın yanında yer alması ve mücadele etmesidir. Normalde, açılmış bir davada mahkûmiyet kesinleşirse bu süreç işletilebilir. Fakat ben mahkûm olmadım. Ankara Barosu’nun böyle bir hukuksuzluğa girmesi üzücü” dedi.