Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’e barodan kovuşturma
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından yapılan başvuru üzerine, Ankara Barosu’nun hakkında açtığı disiplin kovuşturmasına tepki gösterdi.
Çelik, “Avukatın iddia ve savunma dokunulmazlığı vardır. Buna rağmen hakkımda iki ayrı dava açılmıştı. Ankara Barosu, bu davalardan mahkûm olmadığım halde başvuru üzerine disiplin kovuşturması açıyor. Avukatın savunma hakkının yanında olması gereken baronun böyle bir hukuksuzluğa girmesi üzücü” değerlendirmesini yaptı.
Avukat Celal Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na açtığı iki ayrı davada yaptığı savunma nedeniyle yargılandığını, Ankara Barosu’nun da aynı davalar üzerine, henüz karar çıkmadan, davalar sonuçlanmadan, hakkında disiplin kovuşturması başlattığını” belirtti.
‘SORUŞTURMA ÜZÜCÜ’
Çelik, Cumhuriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘yolsuzluk’ özelinde yaptığı eleştirilere çok sayıda dava açıldı. Erdoğan’ın avukatları, ‘Bunlar iftiradır, Cumhurbaşkanı’nın kişisel hakları zarar gördü, tazminat istiyoruz’ dediler. Bu davalardan ikisinde yazdığım, tamamı delillere ve doğru olgulara dayanan iki savunma dilekçesinden dolayı Sayın Erdoğan’ın avukatları, savcılığa başvurdu. Savcılığın soruşturma başlattığı dönemde, ‘Dava açılmasını tercih ederim. Bu sayede müvekkilimin sözlerinin doğru olduğunu ispat etme hakkında sahip olacağım’ demiştim. Nitekim savcılık, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘avukatlık görevini kötüye kullanma’ gerekçeleriyle dava açtı. Bu sayede yolsuzluk iddialarına ilişkin tapelere bilirkişi incelemesi yapılmasını sağladık.”
Baronun açtığı soruşturmaya tepki gösteren Çelik, “10 gün içinde savunma yapmamı bekliyorlar. Barodan beklenen avukatın yanında yer alması ve mücadele etmesidir. Normalde, açılmış bir davada mahkûmiyet kesinleşirse bu süreç işletilebilir. Fakat ben mahkûm olmadım. Ankara Barosu’nun böyle bir hukuksuzluğa girmesi üzücü” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!