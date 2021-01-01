Kılıçdaroğlu'nun başörtülü danışmanından Erdoğan'a tepki

01 Ocak 2021 Cuma, 22:28

Erdoğan'nın, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” şeklindeki sözlerine tepkiler sürüyor.

Son olarak tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuray Çepni, Erdoğan'ın eski sözlerini hatırlattı.

Çepni, "Sayın AK Parti Genel Başkan, siz hani 'yaradılanı seviyordunuz, yaradan ötürü?' Yoksa, 'Yaradılan başörtülü, sadece bana oy verirse severim' mi diyorsunuz? Siz merak etmeyin, sevmediğiniz yaradılanlar günden güne çoğalıyor" dedi.