Kılıçdaroğlu'nun başörtülü danışmanından Erdoğan'a tepki
CHP Genel Başkan Danışmanı Nuray Çepni, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'de siyaset yapan kadınlar için "vitrin mankeni" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Çepni, "Yoksa yaradılan başörtülüyü, 'Sadece bana oy verirse severim' mi diyorsunuz" şeklinde konuştu.
Erdoğan'nın, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” şeklindeki sözlerine tepkiler sürüyor.
Son olarak tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuray Çepni, Erdoğan'ın eski sözlerini hatırlattı.
Çepni, "Sayın AK Parti Genel Başkan, siz hani 'yaradılanı seviyordunuz, yaradan ötürü?' Yoksa, 'Yaradılan başörtülü, sadece bana oy verirse severim' mi diyorsunuz? Siz merak etmeyin, sevmediğiniz yaradılanlar günden güne çoğalıyor" dedi.
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