Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Soylu'dan imalı özür

23 Haziran 2020 Salı, 18:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygı Öztürk’ün AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki yükselişini yazdığı için “namussuz” ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Soylu’nun paylaşımına karşılık Öztürk, “Meslek hayatımda, hiç ‘namussuzluk’ yapmadım, kimse de yaptıramaz. Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramın arkasına sığınmamalı” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstermiş ve “İçişleri Bakanı o koltuğa yakışmayacak bir şekilde Saygı Öztürk’ü suçladı. Yaptığı her haber doğrudur. Bunlarda ahlak, vicdan yok. Haberi yapan gazeteciye ağza alınmayan hakaret. Bunu yapan canımızı emanet ettiğimiz İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı’nın çıkıp Saygı Öztürk’ten özür dilemesi lazım” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun özür çağrısının ardından Soylu, yeniden sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu,

Özür diliyorum.

Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz...

Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...

Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler

Terk etmeyeceğiz...

Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız...

Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti.

Diyemedin...

Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız

Özür dilerim...”