Kılıçdaroğlu’nun dengeli diye tanımlanan anahtar listesine karşın belirleyici delege oldu

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Kurultayın ilk gününde delegenin rekor oranda desteğiyle 6. kez genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu; 52 asil üyelik için 80, 8 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyeliği için 12 isimden oluşan toplam 92 kişilik anahtar liste hazırlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dengeli ve olağan bir liste olarak değerlendirilmesine karşın; artırılan kadın ve gençlik kotasının etkisi ve delegenin tercihi “olağan listede” sürpriz sonuçlara neden oldu.

4 MYK ÜYESİNE ÇİZİK

52 asil PM üyeliği için yapılan seçimde; delege tarafından mevcut MYK üyelerinden Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz çizilirken, son sıradan listeye giren Aykut Erdoğdu kota nedeniyle PM dışında kaldı. PM’ye giremeyen Aykut Erdoğdu 52., Yıldırım Kaya 56., Tuncay Özkan 59., Ünal Çeviköz 87. sırada yer aldı.

6 KİŞİ DOĞRUDAN DELDİ

Gençlik ve kadın kotası uygulaması yapılmadan PM’deki ilk 52 asil üyelikte anahtar liste dışından 9 isim yer aldı. Ancak kota nedeniyle Mehmet Tüm, Hakkı Akalan ve Mehmet Ali Çelebi PM’ye giremedi. Doğrudan PM’ye giren isimler Gürsel Erol (824 oy), Gaye Usluer (661 oy), Gökhan Günaydın (641 oy), Eren Erdem (637 oy), Müslim Sarı (592 oy) ve Aylin Nazlıaka (515 oy) oldu. Kılıçdaroğlu’nun kurultay sonuçlarının ardından örgüt tabanını memnun etmek için PM listesini delen isimlerden bazılarını MYK’ye alacağı ifade ediliyor. Kulislere yansıya bilgilere göre Gürsel Erol, Gökhan Günaydın, Müslim Sarı’nın yeni MYK’de yer alacağı öğrenildi.

Yüzde 33 kadın ve yüzde 20 olarak uygulanan gençlik kotası da anahtar listenin delinmesine neden oldu. İlk 52’ye girememesine karşın 73. sırada yer alan Erbil Aydınlık, 83. sıradaki Semra Dinçer kadın kotasından geldi. Kotaya göre toplam 60 PM üyesinin 19’unun kadın, 12’sinin de genç olması gerekiyordu. Bu kapsamda 21 kadın (18 kadın 52 asil üye listesinden, 3 kadın BKSP kontenjanından) PM’de yer alırken genç sayısı ise 7’de kaldı. PM’ye gençlik kotasından girenler 60. sıradaki Pınar Uzun, 71. sıradaki Sevgi Kılıç, 73. sıradaki Erbil Aydınlık, 74. sırada Gökçe Gökçen, 76. sıradaki Ahmet Hakan Uyanık, 84. sıradaki Gizem Özcan ve 85. sıradaki Hasan Efe Uyar oldu. Parti tüzüğü gereği delegenin 5’te birinin oyunu alamadığı için yarışan diğer genç adaylar, 5 kota bulunmasına karşın PM dışında kaldı.

ESKİ MYK ÜYELERİ PM DIŞI

Anahtar listede yer alan eski MYK üyeleri de hem delege tarafından çizildi hem de kotaya takıldı. Buna göre 40. sırada yer alan Akif Hamzaçebi ile 42. sırada yer alan Sezgin Tanrıkulu kota nedeniyle PM dışında kaldı. Anahtar listedeki Gürsel Tekin ise 58. sırada yer alarak PM’ye giremedi. Kota nedeniyle listeye giremeyen Hamzaçebi 2. yedek olurken Tanrıkulu da 4. yedek oldu.

FAİK ÖZTRAK BİRİNCİ SIRADA

52 üyelik için yapılan seçimlerde en çok oyu alan ilk isim 982 oyla Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu. Parti sözcüsü olarak sürekli kamuoyunun önünde olan Öztrak’ın delege desteğini alması yıpranmadığını gösterdi. İkinci sırada Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu 862 oy alırken, üçüncü sırada 855 oyla Ali Öztunç geldi. En çok oyu alan kadın üye 794 oyla Selin Sayek Böke olurken, en çok oyu alan ikinci isim 729 oyla Gamze Akkuş İlgezdi; üçüncü kadın ise 681 oyla Gamze Taşcıer oldu.

KOTA BKSP’Yİ DE ETKİLEDİ

52 asil üyeliğin dışında ayrı bir listeyle seçimin yapıldığı ve 8 üyenin PM’ye girdiği Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçiminde birinci sırada 1021 oyla Yunus Emre geldi. Aylin Yaman 964 oyla ikinci olurken, Fethi Açıkel 959 oyla üçüncü oldu. Kota, BKSP kontenjanını da etkiledi. Sanatçı Onur Akın’ın ilk 8’de yer almasına karşın kadın kotası nedeniyle PM’ye 9. sırada yer alan Ayşe Eser Danışoğlu girdi. Geçen kurultayda da BKSP kontenjanının 6. sırasından PM’ye giren CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de bu kez delege desteğiyle 3. sıraya yükseldi.

Mevcut 60 üyeden 35’i dünkü seçimlerde tekrar PM’ye girerken, 25 isim PM dışında kaldı. Başka bir deyişle PM’nin yüzde 58.5’i mevcut üyelerden oluşurken; yüzde 41.5’i ise yeni üyelerden belirlendi. PM’ye giren yeni isimler; Rıfat Nalbantoğlu, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Ahmet Akın, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Murat Emir, Ulaş Karasu, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Baltacı, Devrim Barış Çelik, Nevaf Bilek, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Gizem Özcan, Hasan Efe Uyar, Aylin Yaman ve Ali Rıza Erbay olarak sıralandı.

MYK üyelerinden Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya’nın yanı sıra Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Celal Çelik, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erdal Aksünger, Fatma Güner, Gamze Pamuk Ateşli, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Akif Hamzaçebi, Mehmet Ali Çelebi, Meryem Gül Çiftçi, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan yeni PM’de giremedi.

Mevcut PM üyelerinden 35 isim tekrar seçildi ya da kota uygulaması nedeniyle tekrar listeye girdi. PM’ye tekrar giren üyeler Ayça Taşkent, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Candan Yüceer, Erbil Aydınlık, Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Taşcıer, Gaye Usluer, Gökhan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Hakkı Suha Okay, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Müslim Sarı, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Pınar Uzun, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Yaşar Seyman, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danışoğlu olarak sıralandı.

BÜYÜKŞEHİRLERİN AĞIRLIĞI AZALDI

PM’de milletvekili sayısı 33 olarak gerçekleşti. 33 milletvekilinden 9’u İstanbul, 4’ü Ankara ve 2’si İzmir olmak üzere 15 milletvekili üç büyükşehirden PM’ye gelirken, 18 milletvekili ise Anadolu ve Trakya’dan geldi. Başka bir deyişle oluşan yeni PM’de büyükşehirlerin ağırlığı azaldı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ PM ÜYESİ

Anahtar listede yer alan Sevgi Kılıç, 365 oy alarak 71. sırada yer aldı. Kılıç, kadın ve gençlik kotası kapsamında ilk 52’de olmamasına karşın PM’ye giren isimler arasında yer aldı. CHP Beykoz İlçe Örgütü’nden gelen Kılıç, ilk kez PM’ye giren başörtülü kadın üye oldu.

2000 doğumlu olan Ahmet Hakan Uyanık “Z kuşağı” temsilcisi olarak PM’ye girerken, kurultayda yaptığı konuşmayla öne çıkan anahtar listede yer alan 2000 doğumlu Esra Dirican ise yeterli delege desteğini bulamadığı için PM’ye giremedi. En genç üye 20 yaşındaki Ahmet Hakan Uyanık olurken; en yaşlı üye ise BKSP’den PM’ye giren 75 yaşındaki Burhan Şenatalar oldu.

NAZLIAKA PM’DE

Eski PM üyesi Necati Yılmaz ile yaşadığı Atatürk resmini indirme tartışması sonucunda partiden ihraç edilen ve Eylül 2019’da affedilen Aylin Nazlıaka PM’ye girdi. Anahtar listede yer almayan Nazlıaka böylece affedilmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra PM üyesi olarak parti yönetimine girdi.

Anahtar listede yer almayan ve 489 cezaevinde kalan Eren Erdem de listeyi delerek PM’ye girdi. Mevcut parti yönetimini karşı muhalif olan Müslim Sarı da listeyi delerek PM’ye giren isimler arasında yer aldı.

Delegenin tercihi, artırılan kadın ve gençlik kotasının etkisiyle şekillenen yeni PM’nin ilk toplantısı tüzük gereği itiraz süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Buna göre itiraz takviminin tamamlanmasının Kurban Bayramı sonrasına kalması bekleniyor. PM’nin ilk toplantısını bayram sonrası yapacağı, yeni MYK’nin de bu süreçte şekillenmesi bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ LİSTESİ SIRALAMASI

Yüzde 33 olan kadın ve yüzde 20 olan gençlik kotasının uygulanmasıyla şekillenen PM listesi sıralaması ve kotaların etkisi şöyle:

1. Faik Öztrak, 2. Bülent Kuşoğlu, 3. Ali Öztunç, 4. Rıfat Nalbantoğlu, 5. Oğuz Kaan Salıcı, 6. Onursal Adıgüzel, 7. Umut Akdoğan, 8. Deniz Demir, 9. Gürsel Erol, 10. Erdoğan Toprak, 11. Selin Sayek Böke (Kadın kotası 1), 12. Veli Ağbaba, 13. Ahmet Akın, 14. Hakkı Suha Okay, 15. Ednan Arslan 16. Gamze Akkuş İlgezdi (Kadın kotası 2), 17. Zeynel Emre, 18. Murat Emir, 19. Tekin Bingöl, 20. Ulaş Karasu, 21. Gamze Taşcıer (Kadın kotası 3), 22. Gökan Zeybek, 23. Bülent Tezcan, 24. Orhan Sarıbal, 25. Seyit Torun, 26. Tahsin Tarhan, 27. Özgür Karabat, 28. Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Kadın kotası 4), 29. Gaye Usluer (Kadın kotası 5), 30. Muharrem Erkek, 31. Gökhan Günaydın, 32. Eren Erdem, 33. Hasan Baltacı, 34. Devrim Barış Çelik. 35. Gülizar Biçer Karaca (Kadın kotası 6), 36. Nevaf Bilek, 37. Müslim Sarı, 38. Ali Mahir Başarır, 39. Aysu Bankoğlu (Kadın kotası 7), 40. Yaşar Seyman (Kadın kotası 8), 41. Candan Yüceer (Kadın kotası 9), 42. Aylin Nazlıaka (Kadın kotası 10) 43. Pınar Uzun (Kadın kotası 11, Gençlik kotası 1), 44. Ayça Taşkent (Kadın kotası 12), 45. Sevgi Kılıç (Kadın kotası 13, Gençlik kotası 2), 46. Erbil Aydınlık (Kadın kotası 14, Gençlik kotası 3), 47. Gökçe Gökçen (Kadın kotası 15, Gençlik kotası 4) 48. Ahmet Hakan Uyanık (Gençlik kotası 5), 49. Neslihan Hancıoğlu (Kadın kotası 16), 50. Semra Dinçer (Kadın kotası 17), 51. Gizem Özcan (Kadın kotası 18, Gençlik Kotası 6) 52. Hasan Efe Uyar (Gençlik kotası 7)

BKSP LİSTESİ SIRALAMASI

Kotaların uygulanmasıyla Bilim, Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesi ve kotaların etkisi şöyle gerçekleşti:

1. Yunus Emre, 2. Aylin Yaman (Kadın kotası 1), 3. Fethi Açıkel, 4. Burhan Şenatalar, 5. Ali Rıza Erbay, 6. Lale Karabıyık (Kadın kotası 2), 7. Yüksel Taşkın, 8. Ayşe Eser Danışoğlu (Kadın kotası 3).

YEDEK LİSTESİ

Kotalar nedeniyle listeden yedeğe düşenlerin sıralaması şöyle:

1. Emre Yılmaz, 2. Akif Hamzaçebi 3.Turan Aydoğdu, 4. Sezgin Tanrıkulu, 5. Mehmet Tüm, 6. Cemal Canpolat 7. Hakkı Akalın, 8. Hüseyin Yaşar, 9. Mehmet Ali Çelebi, 10. Aykut Erdoğdu.