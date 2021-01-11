Kim Jong-un'a Kore İşçi Partisi’nin genel sekreteri unvanı verildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel sekreteri unvanı verildi. Unvan daha önce babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak düzenlenmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, unvanlarına bir yenisi eklendi. Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8’inci Kongresi'nin dün gerçekleşen 6'ncı oturumunda, 'parti başkanı' olarak düzenlenen unvan, iktidardaki İşçi Partisi’nin yeni genel sekreteri olarak değiştirilerek Kim Jong-un'a verildi.
Unvan daha önce babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından 'parti başkanı' olarak düzenlenmişti.
GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ İSTİHBARATI
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar gecesi Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bunun gerçek bir geçit töreni mi yoksa prova mı olduğuna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Gözlemciler, geçit töreninde, yaklaşmakta olan Biden yönetimine karşı bir güç gösterisi olarak muhtemelen yeni silah sistemlerine yer verildiğini söyledi.
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