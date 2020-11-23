Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Serdar Mete'nin trajik hayat hikayesi sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı. Geçirdiği trafik kazası sonra hafızasını kaybeden Mete'nin eşi de yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan programın bu haftaki yarışmacılarından Serdar Mete'nin yaşadığı talihsiz kaza ve sonrasında meydana gelenler herkesi derinden etkiledi.
KAZA GEÇİRİP HAFIZASINI KAYBETTİ
Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli'den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası. Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan programın bu haftaki yarışmacılarından Serdar Mete'nin yaşadığı talihsiz kaza ve sonrasında meydana gelenler herkesi derinden etkiledi.
KAZA GEÇİRİP HAFIZASINI KAYBETTİ
Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli'den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası. Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.
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