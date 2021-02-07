'Kim Milyoner Olmak İster'e joker olarak katılan doktorun yanıtı sosyal medyada gündem oldu

07 Şubat 2021 Pazar, 09:45

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada ilginç anlar yaşandı.

Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, yarışmanın 4'üncü sorusunda "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu soruldu. Caymaz telefon jokeri hakkını kullandı.

"Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyen yarışmacı, aile hekimi olan doktor bir arkadaşını aradı. Soruyu defalarca okuyan kadın, doktor arkadaşının "Omurilik sarımsağı" seçeneğini söylemesinden sonra, kendisinin de aklına ilk olarak "Omurilik sarımsağı" seçeneğinin geldiğini ifade ederek, bu şıkkı seçti.

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise cevaba şaşırdı. Doktorun cevabından sonra ve yarışmacının şıkkı seçmesinden sonra, "Ali Bey doktordu di mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diye soran İmirzalıoğlu, daha sonra ise "Acaba Ali Bey’in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey’i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey’in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum" dedi.

'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan doktor ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

beyinde omirilik sarımsağı olduğunu zanneden bir doktor gördük kim milyoner olmak ister'de.. şaka gibiydi. ben hayatımda böyle rezillik görmedim. — Levent??? (@fevrisosyolog__) February 6, 2021

Bir aile hekimine "omurilik sarımsağı" dedirten hayat bize neler yapmaz ki..? — mcanmcc (@MustafaCanCing1) February 6, 2021

Bugün de yeni tıbbi bir terimle, terminolojimize zenginlik katalım bakalım.. 'Omurilik sarımsağı.' — Berna ?? (@esmeroon_) February 7, 2021

İşte o anlar: