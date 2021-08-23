Kim Min-Jae: “Burada olduğum için çok mutluyum”

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:04

Fenerbahçe’nin Çin ligi takımlarından Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa’da başka takımlardan da teklif almasına rağmen Fenerbahçe’nin projesine ikna olduğunu söyleyen Güney Koreli stoper, adaptasyon sürecinin ardından daha etkili olacağını ifade etti.

Kim Min-Jae’nin açıklamaları şöyle:

“HARİKA KARŞILANDIM”

“Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe’ye katıldığım için çok mutlu hissediyorum. Buraya geldiğim günden beri harika karşılandım. Kısa bir hazırlık döneminin ardından forma şansı elde ettim ve ilerleyen haftalarda performansımı artırarak devam etmek istiyorum.”

“AVRUPA’DAN TEKLİFLER ALDIM”

“Açıkçası Avrupa’dan bazı kulüplerin beni istediği bir sır değildi. Fenerbahçe’nin projesi benim için çok daha iyi bir seçenekti. Selahattin Baki’ye, Ali Koç’a ve Vitor Pereira’ya çok teşekkür ediyorum. “

“EN BÜYÜK DİLEĞİM TAKIMA ÇOK DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAK”

"Çin ligi kaliteli forvetlerin ve oyuncuların olduğu bir yerdi ama iki lig arasındaki temel fark benim Avrupa’da oynamak istememdi. Kendi açımdan en büyük dileğim bu takım için çok daha fazlasını verebilmek. Sadece bir maça çıkabildim. Yeni çevreye adapte olarak takıma yardımcı olmak istiyorum.”

“VERİLEN TAKTİKLERİ EN İYİ ŞEKİLDE UYGULAMAK İSTİYORUM”

“Canavar lakabımdan memnunum. Bu lakabı bana taraftarlarımız vermişti. Aynı performansı göstermek için çabalayacağım. Oyun stilimle alakalı spesifik bir şey söyleyemem ama defans oyuncusu olarak görevim arkadaki boşlukları kapatmak. Bana verilen taktiği en iyi şekilde uygulamak istiyorum.”

“BANA BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR”

“Türkiye, benim için kardeş bir ülke. Çok sıcak bir karşılandım. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ben de bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorum. Türk taraftarlar beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hazırlık periyodundan sonra daha iyisini yapacağımı umuyorum. Vitor Pereira’nın sistemine bir an önce uyum sağlayarak hem defansta hem de hücumda etkili olmak istiyorum.”

“İYİ BİR UYUM YAKALADIK”

“Szalai ile ilk maçta uyumumuz iyiydi. Defans hattı olarak iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Gol yemediğimiz için mutluyum. Süper Ligi sadece Fenerbahçe özelinde biliyordum ancak daha detaylı inceleme şansım olacak.”