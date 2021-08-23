Fenerbahçe'de Caner Erkin için Adana Demirspor iddiası
TV100'de yayınlanan spor programında konuşan Ertem Şener, Caner Erkin'in Adana Demirspor'la anlaştığını iddia etti.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, futbolcu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
TV100 Spor Müdürü Ertem Şener, tecrübeli sol bek oyuncusunun yeni adresinin Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Adana Demirspor olacağını ifade etti.
SİNAN GÜMÜŞ İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklanada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: Ajansspor
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