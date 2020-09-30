Kim suçlu, kim haklı?

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

İBB Şehir Tiyatroları sanatçılarının pandemi döneminde maaş alamadığını söyleyen Zihni Göktay, 18 Eylül’de Hakan Saatçi adlı kişi tarafından arkadaşlarının ve kendisinin hesaplarına 10 bin TL yatırıldığını söyledi.

Göktay’ın açıklamasının ardından ulaştığımız Selma Kutluğ ve Hikmet Körmükçü ise kim olduğunu bilmedikleri hatta aralarında “Robin Hood” olarak adlandırdıkları birinin hesaplarına para yatırdıklarını belirtti.

Göktay gibi emekli olan ve sözleşme karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda konuk sanatçı olarak görev alan Kutluğ ve Körmükçü son yatan 10 bin TL’den sonra alacaklarının kalmadığını da söylediler.

Göktay, “ ‘Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz’ diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, ‘Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?’ demeliydiler. 10 bin TL yatırılmış olsa dahi hâlâ 2 aylık alacağım var. Benimle 6 Mart’ta 6 aylık sözleşme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile iki kişinin de yer aldığı bir masada sözleşme imzaladım. Benim sözleşmem eylül ayında bitiyor.

Ben susuyorum, herkes susuyor. Ben AKP’li değilim ve İmamoğlu’na oyumu verdim. Kendisinin haberi yoktur bu durumdan diye düşünüyorum. Kendisini yıpratmak istemem” diyor.

Muratlı’nın dün sabah aradığını söyleyen Göktay, “‘Hatamız oldu ve en kısa zamanda telafi edeceğiz’ dedi. Göreceğiz” diye konuştu.

Şehir Tiyatroları’nın evi olduğunu söyleyen Kutluğ ise “Zihni, Süha Uygur zamanından bahsediyor; o dönemde 7 ay maaş alamadık. Hatta sonra 3 ay, 4 ay alamadığımız da oldu. Daha sonra bu paraları toplu yatırdılar. O dönemin bakış açısı bizimkinden farklıydı ve evet, bizi çok üzdüler.

Bu pandemi döneminde ise 2 aylık alacağımız vardı. Onu da yatırdılar. Sözleşmemiz haziran ayında bitti zaten.

Tabii ki emekliyiz ve sadece emekli maaşı ile yaşamamız zor. Ben 2009 yılında emekli oldum. O günden bugüne kadar da konuk sanatçı olarak sözleşmeli şehir tiyatrolarında görev yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğiz, yeter ki pandemi bitsin ve eski günlere dönelim. Zihni, duygusal davranmış bence. Eşi hasta ve zor günler geçiriyor” diyor.

Körmükçü, “Zihni, hiç alamadık diye konuşmuş. Hiç alamadığımız dönem Süha Uygur dönemi, 7 ay hatta daha fazla. Çok sonra toplu yatırdılar paralarımızı ama o dönem yıprandık.

1971’den bu yana şehir tiyatrolarındayım, çok emeğim var ve emek vermeye devam edeceğim tabii. Kim olduğunu bilmediğimiz Hakan Saatçi adlı kişi tarafından 10 bin TL yatırıldı hesabımıza ve alacağımız 2 aylık maaşımızı da almış olduk. Haziran ayında da sözleşmem bitti zaten” diyor.