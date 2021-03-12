Kimdir bu Milli Eğitim’e çöreklenen cemaat?

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

Çarşamba’da bir okulda son iki senede bir kadın müdür başyardımcısının, bir müdür yardımcısının görevlerinden istifa ettiğini, bir veri tabanı uzmanı ve 4 hizmetlinin okuldan ayrılmak zorunda bırakıldığını belirten Yıldırım, konuya Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sessiz kalmasına tepki gösterdi. Yıldırım, “Emsal pek çok karar ve somut delillere dayalı şikâyetlerin varlığına rağmen bu müdürü, soruşturmalardan tertemiz çıkaran ilahi güç nedir? Kimdir bu Samsun İl Milli Eğitim’e çöreklenen cemaat?” dedi. Yıldırım şöyle konuştu: “İl ve ilçe müdürleri, yetkileri dahilinde ne işlem yaptı? Söyleyeyim, sırf cemaatlerin vitrin yüzü, ‘okul idarecilerinin’ itibarı sarsılmasın diye 5 öğretmenin sürgün edilmesine, Demirci’yi mesleğini yapamaz hale getiren kararlara destek vermiş, kariyerleri için ‘cemaat referansları’ oluşturmuşlardır.”